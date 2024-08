Nova série da TVI junta Alexandra Lencastre à atriz com quem menos queria trabalhar: «Não funciona»

A nova série da TVI, Vizinhos Para Sempre, junta Alexandra Lencastre à atriz com quem menos queria trabalhar: «Não funciona» - admitiu, em entrevista.

Foi em janeiro deste ano, aquando da sua visita ao programa Em Família, a propósito do seu regresso à nossa ficção, que Alexandra Lencastre foi desafiada a responder a várias perguntas, na rubrica "A entrevista que ninguém quer dar" - nomeadamente com quem dispensava voltar a contracenar.

Veja tudo, no vídeo em cima.

Curiosamente, a nova série vai mesmo juntar as duas atrizes no pequeno ecrã.

Vizinhos Para Sempre, cujas gravações já terminaram mais ainda não tem data de estreia, conta com um elenco de luxo, com nomes como Cucha Carvalheiro, Fernando Pires, Mafalda Marafusta, Miguel Guilherme, Miguel Raposo, Diogo Morgado, Diogo Valsassina, Patrícia Tavares, Paula Neves, Tiago Teotónio Pereira, entre outros.

Alexandra Lencastre é um dos nomes incontornáveis da Televisão e conta com uma carreira de quase 40 anos, tendo participado em vários sucessos da nossa ficção nas últimas duas décadas, como Ana e os 7, Ninguém como Tu, Equador, Meu Amor, Destinos Cruzados, A Herdeira, Amar Demais e atualmente Cacau (apenas para citar alguns), onde dá vida à grande vilã Simone.

Na vida pessoal, a atriz foi casada com Piet-Hein Bakker, entre 1993 e 2006, com quem teve as suas duas filhas, Margarida Bakker (27), que seguiu as pisadas da mãe, e Catarina Bakker (25). Veja como elas eram e como estão agora, na galeria em cima.