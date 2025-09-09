Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

Ainda se lembra de todas as personagens interpretadas por Alexandra Lencastre na TVI?

Ao longo de décadas, Alexandra Lencastre, 59 anos, conquistou o público português com o seu talento, carisma e versatilidade. Mas há uma curiosidade que muitos desconhecem: o nome verdadeiro da atriz não é exatamente aquele pelo qual é conhecida.

A estrela da ficção portuguesa está registada como Maria Alexandra de Alencastre Telo Teodósio Pedrosa. Um nome extenso, de raízes nobres, que poucas vezes foi referido em público e que surpreende muitos dos seus fãs.

O percurso de Alexandra Lencastre na TVI

Figura incontornável da televisão, Alexandra Lencastre protagonizou algumas das maiores produções da TVI, sendo lembrada por papéis marcantes em novelas como “Anjo Selvagem”, “Ninguém como Tu”, “Ouro Verde” ou “Na Corda Bamba”.

Neste momento, a atriz dá vida à personagem "Laura" em "A Protegida". Esta mesma personagem é CEO da Café Vilalobos. Emocional e alegre, herdeira de um império de cafés, mas sempre soube equilibrar isso com a ambição por uma vida mais livre e descomprometida, sempre ao lado de Carlos, seu grande amor. Juntos, viajaram e aproveitaram a vida, mas ela sabia que, ao assumir a direção da empresa, os negócios iriam sobrepor-se à vida familiar.

Ainda assim, nunca perdeu a alegria de viver e sempre valorizou o amor e a família. Apesar das responsabilidades, manteve um espírito leve e geriu a fábrica de café com empatia e cuidado pelos funcionários. A sua memória favorita é com Mariana, em pequena, a interessar-se pelas suas receitas. Cozinheira exímia, sempre manteve a cozinha como um espaço familiar e afetivo. A morte do marido foi um trauma profundo, que a fez sentir-se perdida. Ao namorar com Jorge, procura segurança emocional, mas também desenvolve inseguranças sobre a sua aparência e medo de perder o seu novo amor, o que a leva a recorrer a intervenções estéticas para se sentir atraente.

Além do talento para a representação, a atriz destacou-se ainda como apresentadora em programas de sucesso, mostrando sempre a sua capacidade de se reinventar e de se adaptar a novos desafios.

Mãe, atriz e rosto acarinhado pelo público

Nascida em Lisboa, Alexandra Lencastre construiu também uma vida marcada pela autenticidade. Mãe dedicada, é conhecida pela proximidade com as filhas e pela forma franca como aborda os altos e baixos da sua vida pessoal. Ao longo dos anos, partilhou momentos de felicidade, mas também de superação, ganhando ainda mais carinho e respeito do público.

Hoje, continua a ser uma das mulheres mais admiradas do panorama artístico português, símbolo de força, talento e elegância.