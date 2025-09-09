A Protegida

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

  • Joana Sequeira
  • Há 1h e 10min
Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs - TVI

Descubra aqui qual é o nome completo da famosa atriz Alexandra Lencastre.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ao longo de décadas, Alexandra Lencastre, 59 anos, conquistou o público português com o seu talento, carisma e versatilidade. Mas há uma curiosidade que muitos desconhecem: o nome verdadeiro da atriz não é exatamente aquele pelo qual é conhecida.

A estrela da ficção portuguesa está registada como Maria Alexandra de Alencastre Telo Teodósio Pedrosa. Um nome extenso, de raízes nobres, que poucas vezes foi referido em público e que surpreende muitos dos seus fãs.

O percurso de Alexandra Lencastre na TVI

Figura incontornável da televisão, Alexandra Lencastre protagonizou algumas das maiores produções da TVI, sendo lembrada por papéis marcantes em novelas como “Anjo Selvagem”, “Ninguém como Tu”, “Ouro Verde” ou “Na Corda Bamba”.

Neste momento, a atriz dá vida à personagem "Laura" em "A Protegida". Esta mesma personagem é CEO da Café Vilalobos. Emocional e alegre, herdeira de um império de cafés, mas sempre soube equilibrar isso com a ambição por uma vida mais livre e descomprometida, sempre ao lado de Carlos, seu grande amor. Juntos, viajaram e aproveitaram a vida, mas ela sabia que, ao assumir a direção da empresa, os negócios iriam sobrepor-se à vida familiar.

Ainda assim, nunca perdeu a alegria de viver e sempre valorizou o amor e a família. Apesar das responsabilidades, manteve um espírito leve e geriu a fábrica de café com empatia e cuidado pelos funcionários. A sua memória favorita é com Mariana, em pequena, a interessar-se pelas suas receitas. Cozinheira exímia, sempre manteve a cozinha como um espaço familiar e afetivo. A morte do marido foi um trauma profundo, que a fez sentir-se perdida. Ao namorar com Jorge, procura segurança emocional, mas também desenvolve inseguranças sobre a sua aparência e medo de perder o seu novo amor, o que a leva a recorrer a intervenções estéticas para se sentir atraente.

Veja, em baixo, uma das últimas cenas da sua novela da noite na TVI. 

 

Além do talento para a representação, a atriz destacou-se ainda como apresentadora em programas de sucesso, mostrando sempre a sua capacidade de se reinventar e de se adaptar a novos desafios.

Mãe, atriz e rosto acarinhado pelo público

Nascida em Lisboa, Alexandra Lencastre construiu também uma vida marcada pela autenticidade. Mãe dedicada, é conhecida pela proximidade com as filhas e pela forma franca como aborda os altos e baixos da sua vida pessoal. Ao longo dos anos, partilhou momentos de felicidade, mas também de superação, ganhando ainda mais carinho e respeito do público.

No passado dia 26 de setembro de 2024, no programa das manhãs "Dois às 10", celebramos os 40 anos de carreira de Alexandra Lencastre. Veja, no vídeo em baixo, a homenagem especial dedicada à atriz. 

 

Hoje, continua a ser uma das mulheres mais admiradas do panorama artístico português, símbolo de força, talento e elegância.

Em cima, percorra as galerias de imagens da atriz, que preparámos para si.

Relacionados

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Como viver até aos 97 anos? Fernanda Serrano revela os segredos para uma longevidade saudável

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector proíbe a Anita de comer e trata a mãe com agressividade

A Protegida
Hoje

Como viver até aos 97 anos? Fernanda Serrano revela os segredos para uma longevidade saudável

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

A Protegida
Hoje

A Protegida: Virgílio fica em pânico com anúncio de Laura

A Protegida
Ontem

A Protegida: José Diogo fica com uma fortuna

A Protegida
Ontem

A Protegida: Gonçalo e Duarte fazem as pazes?

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
Ontem
1

Há uma mensagem de Alexandra Lencastre que está a dar que falar

A Protegida
Ontem
2

Ainda se lembra de todas as personagens interpretadas por Alexandra Lencastre na TVI?

20 jul 2023
3

Filha de Fernanda Serrano dá os primeiros passos em direção ao grande sonho: «Belisquem-me»

dom, 7 set
4

Exclusivo «A Fazenda»: Leonor ajuda Miguel e este aproveita para a reconquistar

A Protegida
sáb, 30 ago
5

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas

A Protegida
sáb, 6 set

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
Ontem

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
Ontem

Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Helena Isabel vai ser avó pela primeira vez: reação da atriz derrete fãs

A Fazenda
Hoje

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
Hoje

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Hoje

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Hoje

«Viemos aguçar a curiosidade de todos»: Marta Melro anuncia nova fase na sua vida

Hoje

Como viver até aos 97 anos? Fernanda Serrano revela os segredos para uma longevidade saudável

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN