Vem aí em «Cacau»: Simone fica a sós com o filho de Cacau. O que vai fazer?

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) assevera a Sal (Carolina Amaral) que seria incapaz de fazer-lhe mal, não se contendo em esbofetear a filha por ela lhe dizer que ela não faz falta nenhuma e que poderia desaparecer para sempre. Simone fica a olhá-la muito desiludida.

Soraia (Paula Neves) e Marlene (Leonor Seixas) sorriem divertidas com a discussão de Simone e Sal. Esboçam ar apreensivo por começarem a ouvir Simone a partir tudo que vê à frente.

Simone acaba de subir as escadas. Soraia e Marlene olham assombradas para a destruição que Simone deixou na sala.

Simone entra no seu antigo quarto, deparando-se com Marquinho no berço. Fica a olhá-lo com ar ameaçador.

Recorde-se que Simone esteve desaparecida e que apenas Lalá e Marco souberam: