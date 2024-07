Vem aí em «Cacau»: Inesperadamente, Sal recusa ajudar Simone

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral), começando por contar a Simone que Cacau (Matilde Reymão) somente se ia casar com ele forçada por Cony (Pollyanna Rocha), diz-lhe que a chamou ali por precisar que ela interceda junto de Sal (Carolina Amaral) para a convencer a ficar com Tiago, contando-lhe que descobriu que Tiago (José Condessa) está perdido de amores por ela. Simone assente ver o que pode fazer, esboçando ar tenso por Marco a recordar que ela continua a viver em sua casa.

Mais tarde, Simone (Alexandra Lencastre) diz a Sal que pretende que ela venha consigo para Lisboa para conseguir ficar com Tiago, dizendo já saber que Cacau só estava a casar por chantagem com Marco. Sal olha-a irritada, percebendo que ela esteve a falar com Marco.

Sem demoras, Simone admite também não querer que ele lhe tire a casa onde está, não sabendo se o barão vai voltar a aparecer para a sustentar. Sal recusa ir com Simone, que corre para o interior a dizer que nesse caso vai armar ali um escândalo. Simone diz a Sal ir aproveitar que está ali para ter uma conversinha com Regina, dizendo ter a certeza que foi por causa dela que o barão não a veio buscar. Sal pede a Tomané que faça alguma coisa.

