Vem aí em «A Protegida»: Pedido de Laura abala Hector e reabre feridas do passado

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) foi ter com Héctor (Christian Escuredo) para lhe dizer que Anita (Marina Mota) não anda bem. Pediu-lhe para marcar uma consulta no médico, mas não a deixou ir com ela. Depois voltou transtornada, mas disse que o médico só a mandou repousar.

Sofia conta ainda que Anita tem mexido nas coisas do marido e disse que esteve um Fernando no turismo rural. Laura (Alexandra Lencastre) ouve e fica preocupada.

Hector tenta fugir ao conflito interno que sente em relação à mãe. Laura acha que está na hora de fazerem as pazes. Hector relembra que perdeu tudo por causa da mãe. Laura afirma que todos cometem erros, mas os negócios continuam de pé e com certeza Anita não se importa que Hector tome conta deles.

Recorde-se que, no passado, Hector tratou mal a mãe e ela expulsou-o: