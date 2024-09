Vem aí em «Cacau»: Quem é o grande e misterioso aliado de Simone?

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) olha muito emocionada para Cacau (Matilde Reymão), que tenta manter-se firme em não a perdoar, ficando muito emocionada a olhar para a barriga da mãe, que já se nota. Regina e Valdemar (Vitor Hugo) olham intrigados para Sal (Carolina Amaral) e Tomané (Salvador Nery) a dizerem-lhes terem vindo ali por causa de Susana (Isabel Figueira).

Regina e Valdemar colocam as suas reservas em contratar Susana novamente por ela poder ser cúmplice de Simone (Alexandra Lencastre) sem eles saberem, com Valdemar a revelar que apurou que Simone levantou todo o dinheiro que tinha no banco antes de desaparecer. Todos ficam surpresos. Valdemar diz estar agora a tentar descobrir quem é o aliado de Simone que anda a ajudá-la.

Recorde-se que Simone desapareceu depois de ter sido confrontada pela filha: