Há uma mensagem de Alexandra Lencastre que está a dar que falar

  • Há 3h e 1min
Há uma mensagem de Alexandra Lencastre que está a dar que falar - TVI

E, envolve um ator.

Diogo Infante, de 58 anos, anunciou nas redes sociais o início de um novo projeto na TVI ao lado de Alexandra Lencastre, de 59, e não podia estar mais entusiasmado. «A começar um novo projeto na TVI com a extraordinária Alexandra Lencastre», escreveu o ator na legenda da publicação.

A fotografia, que marca mais uma parceria entre duas das figuras mais queridas da televisão portuguesa, rapidamente se encheu de comentários. Joana Seixas deixou dois corações: «♥️♥️» e Dalila Carmo respondeu com vários emojis de celebração: «🙌🙌🙌🙌».

Mas foi o comentário de Alexandra Lencastre que chamou a atenção. Sem rodeios, a atriz deixou-lhe um elogio da amizade que os une há vários anos: «My King❤️» (em português, «Meu Rei») e somou vários 'gostos'.

Esta revelação chega dias depois de o ator ter emocionado os seguidores com uma partilha rara ao lado do filho Filipe, de 22 anos. Na legenda, limitou-se a escrever «Amor maior ♥️», num momento de ternura que gerou centenas de comentários.

Entre projetos de sucesso e muitas manifestações de amizade, Diogo Infante e Alexandra Lencastre continuam a mostrar que são mais do que colegas de profissão: são cúmplices dentro e fora do ecrã. E a julgar pelas reações, este novo trabalho promete ser acompanhado com especial carinho pelos fãs.

