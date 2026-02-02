Vem aí em «Amor à Prova»: Depois de uma noite caótica, Luz expulsa Vítor de casa?

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) acha que a missão de sair de casa de Simone (Susana Arrais) sem ser visto, foi um sucesso. Carlos (Rodrigo Trindade) aparece, mas ao ver Simone ali, diz que pode voltar mais tarde. Vítor pede desculpa a Carlos pelos espetáculos de Luz (Alexandra Lencastre) e certifica-se de que ele vai ser discreto. Carlos nota que Vítor está com a mesma roupa e ele assume que dormiu fora de casa.

Carlos dá os parabéns a Simone por querer entrar em arquitetura, mas avisa que é um curso caro e não vai ser fácil conciliar tudo. Carlos manda uma boca por ela ter facilidades na empresa, mas Luz aparece e interrompe a conversa. Luz diz estar envergonhada e pede a Carlos para conversarem. Luz está envergonhada com o que fez ontem, mas Carlos desvaloriza e afirma que toda a gente já bebeu demais. Carlos acha que o álcool nos encoraja a dizer o que pensamos sóbrios. Luz diz que foi difícil ouvir o marido dizer que eram só amigos. Carlos olha para o trolley e pergunta a Luz se vai pôr Vítor fora de casa.

Recorde-se que aquele casamento não tem melhoras, até porque Vítor tem uma amante: