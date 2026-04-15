Vem aí em «Amor à Prova»: Luz aceita o divórcio, mas quer algo inacreditável

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) está reunido com Emílio, para acertarem os pormenores do divórcio. Simone (Susana Arrais) acha que deviam esperar para ouvir o que Luz (Alexandra Lencastre) tem a dizer, mas Vítor quer fazer as coisas à sua maneira. Amália avisa que não vai aceitar Simone na família e fingir que aquilo é tudo normal. Simone e Vítor ficam chocados com a lata de Amália.

Vítor mostra a Luz o acordo de divórcio que fez, mas ela diz que também terá uma palavra a dizer. Luz afirma que não vai comer e calar como sempre e que a primeira condição para aceitar o divórcio, é assumir o seu lugar na construtora. Vítor fica em choque.

Luz está determinada em ocupar o seu lugar na construtora. Vítor acha que ela está a fazer aquilo por despeito, mas Luz afirma que está a fazer o que lhe faz sentido, pois é dona de metade da construtora.

Recorde-se que Vítor e Simone decidiram ir viver juntos antes dos papéis do divórcio serem assinados: