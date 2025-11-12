Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre), Mariana (Matilde Reymão) e Virgílio (Diogo Morgado) estão reunidos com o advogado e o gerente do banco. Constatam que a situação é bastante delicada e o advogado aconselha Mariana e Laura a venderem as suas partes da fábrica, para não comprometerem o funcionamento da mesma. Virgílio sugere que lhe vendam a ele e promete consertar o seu erro. Laura fica em choque.

Laura está indignada com a proposta de Virgílio. Mariana relembra que Virgílio só terá acesso à sua herança, depois de se tratar. Virgílio diz que aquilo é uma emergência, mas Laura afirma que nem que ele tivesse milhões, não lhe vendia a sua parte, porque não confia nele. Virgílio fica com os olhos marejados. Laura culpa Virgílio pela falência e despede-o.

Recorde-se que Virgílio sempre esteve aliado a Jorge: