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Vem aí em «A Protegida»: Laura enfrenta Clarice e promete tirá-la da fábrica

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 41min
Vem aí em «A Protegida»: Laura enfrenta Clarice e promete tirá-la da fábrica - TVI

A guerra está aberta.

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Em «A Protegida», Francisco (Vitor d'Andrade) informa Clarice (Fernanda Serrano) que já aprovou o orçamento para a nova gama de café. Clarice fica satisfeita, mas depois ouve alguns funcionários a falarem com Laura (Alexandra Lencastre), perde o sorriso e vai ver o que se passa.

Os funcionários estão felizes com a presença de Laura, mas quando Clarice entra, eles vão trabalhar. Clarice pergunta a Laura o que está ali a fazer. Laura diz que veio comprar café para o restaurante e Clarice diz-lhe que pode encomendar online, mas Laura afirma que prefere falar diretamente com a responsável comercial.

Clarice provoca Laura e pergunta-lhe como é vê-la sentada na sua cadeira. Laura ignora e pergunta quem é Luca. Clarice diz que é seu assessor e Laura conclui que é a pessoa que a ensina sobre café. Clarice diz que se safa bem e até criou uma gama nova. Laura avisa que vai recuperar a fábrica e que vai correr com Clarice dali.

Relembre o momento em que Laura soube quem tinha comprado a fábrica:

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