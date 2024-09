Vem aí em «Cacau»: Simone entra em contacto com Lalá. Eis o que ela quer!

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) continua a fazer as obras na casa com David (Luís Garcia), esboçando ar desmoralizado por assim ir demorar muito tempo a ter a casa operacional. De repente, sorri satisfeita por Sr. Manuel chegar com os seus homens tal como tinha prometido para avançarem com as obras. Lalá recebe chamada anónima, ficando atónita ao ouvir a voz de Simone (Alexandra Lencastre).

Simone justifica-se a Lalá que teve mesmo de fugir por andar a ser pressionada sobre o seu passado. Diz-lhe ter decidido ligar-lhe agora para saber novidades sobre Cacau poder ter morrido, ficando espantada por Lalá não estar ao corrente do assunto.

Recorde-se que Lalá tem sido uma grande aliada de Simone: