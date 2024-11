Últimos episódios de «Cacau»: Simone é ilibada de crime macabro?

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral), Salomão (Paulo Pires) e Júlia (Fernanda Serrano) insistem com o inspetor que só pode ter sido Simone a perpetrar aquele crime, contando-lhe que Susana desapareceu e Simone está também sob suspeita forte de ter matado Salete, dizendo que ele tem mesmo de tomar medidas. Inspetor hesita.

Sal, Júlia e Salomão continuam a insistir com o inspetor que tem de deter Simone (Alexandra Lencastre), dizendo que ela pode ter matado também Susana, que está desaparecida, além de poder estar envolvida na morte de Salete, havendo também suspeitas que poderá ter tentado matar Justino. Valdemar (Vitor Hugo) chega, contando que salvou Susana, sabendo onde ela está.

Valdemar mostra a Sal, Júlia, Salomão e inspetor a marca do taser na pele de Susana, que confirma que ela e Rui (Nuno Pardal) foram atacados por alguém. Valdemar diz que a melhor forma de protegerem Susana agora é falsearem a sua morte na imprensa. Inspetor diz querer falar agora com Susana, Valdemar assente.

Inspetor repreende irritado Salomão a dizer que só pode ter sido ele a prestar declarações a um jornal sobre terem morrido duas pessoas no prédio de Marco (Diogo Amaral). Inspetor conta-lhe já terem visto nas imagens da câmara de segurança do prédio que foi uma mulher morena a autora do crime, mas que não era claramente Simone devido à sua silhueta física.

Não pode perder os últimos episódios de «Cacau», na sua TVI e TVIPLAYER.