Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o

Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o

A mãe de Mariana ganha coragem para agir conforme o que sente.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Jorge (Paulo Pires) vão para vestir o pijama, mas ambos dizem que estão com muito calor. Jorge diz que precisa de apanhar ar e está a pensar ir até à fábrica adiantar um trabalho. Laura, em vez de ficar triste, olha para os perfumes e maquilhagem e fica pensativa.

Óscar (Joaquim Horta) surpreende-se ao ver Laura à porta do seu quarto. Ela conta que comeu uma comida que a deixou cheia de calor e com medo, porque a primeira pessoa em quem pensou foi nele. Laura beija Óscar e ele tenta levá-la para a cama, mas Laura diz que não pode ir além daquilo. Óscar ficou feliz por saber que não é indiferente a Laura.

