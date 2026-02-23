Vem aí em «A Protegida»: Laura ataca homem misterioso e fica em pânico ao saber quem é

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está a colher ervas na estufa e tem a impressão de alguém estar ali. Ouve alguns barulhos e parece ver uma sombra de alguém. Laura fica nervosa e sai dali rapidamente.
Laura está a cozinhar, mas assusta-se ao ver uma sombra passar na janela da cozinha. Laura esconde-se e fica com a respiração acelerada.
Laura finge que está a cuidar das plantas e agarra num ancinho. Depois entra na estufa e Tadeu revela-se. Laura sai logo de seguida e Tadeu não a vê. Laura dá-lhe com o cabo do ancinho na cabeça e pergunta-lhe quem é e o que quer.
Laura chega com Tozé e Óscar (Joaquim Horta) percebe que algo correu mal. Laura diz que apanhou aquele homem a vigiá-la e ele confessou que trabalhava para Óscar. Este vê-se obrigado a contar o que se passa e explica que um dos traficantes o ameaçou com Laura. Ela fica assustada, mas Óscar promete protegê-la.
Recorde a ameaça: