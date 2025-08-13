Vem aí em «A Protegida»: Laura confessa sentir-se atraída por Óscar

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) não acha normal que a mãe soubesse que Óscar (Joaquim Horta) esteve preso e que era amigo de José Diogo (Pedro Sousa) e não lhe tivesse dito nada. Laura (Alexandra Lencastre) diz que Óscar é honesto e competente e que visitou JD algumas vezes na prisão, mas não acha que isso seja motivo para o despedir. Mariana acaba por aceitar.
Mariana sai e Laura diz que o assunto está resolvido, mas Benedita (Maria do Céu Guerra) não concorda. Benedita acha estranho que Laura não tenha ficado chateada ao descobrir que Óscar esteve preso e que conhecia JD. Laura acaba por admitir que se sente atraída por ele, mas é casada e não vai mudar de vida por causa disso.
De relembrar que Óscar já deu a entender ter interesse nela: