A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Óscar e manda-o embora

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 33min
Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Óscar e manda-o embora - TVI

Pode ser o fim de um romance que tinha tudo para dar certo.

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) está reunido com Laura (Alexandra Lencastre), Jorge (Paulo Pires) e Virgílio (Diogo Morgado). Jorge e Virgílio acham que o que aconteceu é de uma enorme falta de competência e não pode voltar a acontecer. Óscar não percebe o que pode ter acontecido, pois os seus homens garantem quem não entrou ninguém estranho em casa. Laura tenta serenar os ânimos.

Laura informa Óscar e a sua equipa que os seus serviços terminaram. Óscar quer falar com a equipa. Laura pede-lhe para o fazer longe dali e Óscar não gosta. Ele pergunta-lhe se está determinada em afastá-lo da sua vida e Laura pede-lhe para não misturar as coisas. Laura manda-o embora, apesar de lhe custe fazer aquilo.

Recorde-se que havia um clima de romance entre Laura e Óscar:

