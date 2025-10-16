A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar vivem noite de amor e decidem como vai ser a relação

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:37
A partir de agora, tudo vai mudar.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) abre a porta do quarto de Óscar (Joaquim Horta) e ele surpreende-se por vê-la ali. Laura pergunta-lhe se estava à espera de outra pessoa e também não está a perceber o que se está a passar. Óscar afirma que estava mesmo a precisar de vê-la e beija-a com paixão. Desta vez, Laura deixa-se levar para a cama.

Laura e Óscar acabaram de fazer amor. Laura está nas nuvens e diz que não precisam de dar um rótulo ao que têm, porque é tão natural e óbvio, que é como se fosse a única coisa que fizesse sentido desde sempre. Laura só pede a Óscar para ser paciente, para poder resolver as coisas com Jorge (Paulo Pires). Óscar aceita e afirma que esperou a vida toda para a encontrar.

