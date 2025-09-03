A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Laura é surpreendida com a cumplicidade entre Clarice e Óscar

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 10min
Os ciúmes aumentam.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) almoça com Óscar (Joaquim Horta). Óscar assume que está a apaixonar-se por ela, mas Laura lembra que é casada e não quer problemas. Clarice aparece com uma peruca e Laura fica surpreendida. Laura estranha que Clarice (Fernanda Serrano) conheça Óscar. Clarice diz que precisa de falar com Óscar e toca-lhe como se tivessem alguma intimidade. Laura fica confusa.

Óscar ainda não percebeu por que motivo Clarice estava a usar uma peruca e ela diz que quis causar impacto. Gonçalo chega e Clarice revela que Óscar quer ser seu patrocinador. Gonçalo gosta da ideia. Óscar é apanhado de surpresa, mas também não tem porque recusar.

Recorde-se que Laura e Óscar estão cada vez mais próximos:

