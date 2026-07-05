Vem aí em «A Protegida»: Laura vive novo pesadelo

Em «A Protegida», Lídia já está a ensinar Anita (Marina Mota) a fazer arraiolos e conversam sobre a vida, os filhos e o casamento. Anita está desgostosa com o filho e Lídia já percebeu. Lídia diz que a filha era a única coisa boa que tinha na vida e assim que ela morreu separou-se, pois percebeu que precisava de outras coisas para ser feliz. As duas entreolham-se cúmplices.
Óscar conta a Mariana e JD que aquilo é uma retaliação contra ele, por causa das patrulhas que faz nos bairros problemáticos. Óscar recebe uma mensagem do traficante a pedir cem mil euros, ou a próxima encomenda terá os dedos de Laura.
Laura tenta saber porque está ali e o traficante diz-lhe que Óscar meteu-se onde não devia. O traficante quer saber onde está o dinheiro que Óscar lhe roubou e Laura diz-lhe orgulhosa que o entregou a uma instituição. O traficante acha que Laura não devia confiar tanto em Óscar.
Óscar (Joaquim Horta) avisa Anita e Lídia que os traficantes levaram Laura e por isso também devem estar atentas, pois a retaliação não ficará por ali. Lídia quer ajudar a pagar o resgate, mas Óscar não tem a certeza de que o dinheiro resolva o problema. Óscar quer descobrir onde está Laura (Alexandra Lencastre).
Recorde-se que não é a primeira vez que Laura corre perigo de vida: