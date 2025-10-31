A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 19min
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida - TVI

O desespero apodera-se de Laura.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) entra e vê Benedita (Maria do Céu Guerra) deitada, aparentemente a descansar. Laura tenta acordar a mãe, mas percebe que não responde e começa a perceber o que pode ter acontecido. Laura mede-lhe o pulso e grita de forma visceral. Mariana serve uma fatia de tarte e partilha-a com José Diogo (Pedro Sousa), muito amorosos. Laura grita novamente e pede ajuda. Mariana (Matilde Reymão) gela e sai a correr. JD vai atrás dela.

Mariana fica assoberbada ao ver a mãe agarrada ao corpo da avó. JD liga para o 112 e pede uma ambulância. O marido e a mãe de Benedita estão ali para levar Benedita consigo. Benedita diz que vai ficar bem e eles também.

Na mesa, vemos a orquídea roxa completamente intacta. De um momento para o outro, uma das folhas cai. O resto da flor mantém-se intacta e firme.

Recorde-se que Benedita sabia que ia morrer:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A Protegida

A Protegida: Benedita fica em êxtase com novidade

A Protegida
Ontem

Laura toma a tão esperada decisão: «Quero o divórcio»

A Protegida
Ontem

Benedita deixa Mariana em pânico: «Estou a morrer e não fico tranquila se não se casarem»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Jorge toma uma decisão drástica para se vingar de Laura

A Protegida
Ontem

A Protegida: Jorge promete fazer a vida negra a Laura

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
1

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
dom, 26 out
2

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
3

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

qua, 29 out
4

Nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans tem um significado comovente

qua, 29 out
5

Alba Baptista e Chris Evans deram o nó. E, há uma curiosidade muito interessante sobre o casamento! Saiba tudo!

14 set 2023
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

A Protegida
Hoje

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Ontem

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
Hoje

«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

qua, 29 out
FORA DO ECRÃ

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Ontem

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

Ontem

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Ontem

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Ontem

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Ontem

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Ontem
Mais Fora do Ecrã