Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) entra e vê Benedita (Maria do Céu Guerra) deitada, aparentemente a descansar. Laura tenta acordar a mãe, mas percebe que não responde e começa a perceber o que pode ter acontecido. Laura mede-lhe o pulso e grita de forma visceral. Mariana serve uma fatia de tarte e partilha-a com José Diogo (Pedro Sousa), muito amorosos. Laura grita novamente e pede ajuda. Mariana (Matilde Reymão) gela e sai a correr. JD vai atrás dela.

Mariana fica assoberbada ao ver a mãe agarrada ao corpo da avó. JD liga para o 112 e pede uma ambulância. O marido e a mãe de Benedita estão ali para levar Benedita consigo. Benedita diz que vai ficar bem e eles também.

Na mesa, vemos a orquídea roxa completamente intacta. De um momento para o outro, uma das folhas cai. O resto da flor mantém-se intacta e firme.

Recorde-se que Benedita sabia que ia morrer: