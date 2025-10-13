Vem aí em «A Protegida»: Jorge quer salvar o casamento, mas Laura precisa de espaço

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) diz estar chocado com a forma como Laura (Alexandra Lencastre) se anda a comportar e sente que o casamento deles está a morrer. Jorge quer convencer Laura de que estão só a passar uma má fase e que podem fazer terapia de casal. Laura não sabe o que pensar, mas continua a precisar de espaço e pede a Jorge para não dormir em casa.

Laura desabafa com Benedita (Maria do Céu Guerra) sobre como se sente culpada por estar a fazer Jorge sofrer, mas não consegue evitar o que está a sentir. Benedita diz que qualquer pessoa se pode apaixonar e que não há nada melhor do que isso, só pede à filha para não se precipitar e ponderar bem sobre a decisão que vai tomar.

Benedita combina alguma coisa com Anita (Marina Mota), que envolve Laura. Anita promete fazer o que Benedita lhe pede e esta agradece-lhe.

Recorde-se que Laura já não consegue resistir a Óscar: