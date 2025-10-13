A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Jorge quer salvar o casamento, mas Laura precisa de espaço

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 34min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge quer salvar o casamento, mas Laura precisa de espaço - TVI

A mãe de Mariana está cada vez mais confusa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) diz estar chocado com a forma como Laura (Alexandra Lencastre) se anda a comportar e sente que o casamento deles está a morrer. Jorge quer convencer Laura de que estão só a passar uma má fase e que podem fazer terapia de casal. Laura não sabe o que pensar, mas continua a precisar de espaço e pede a Jorge para não dormir em casa.

Laura desabafa com Benedita (Maria do Céu Guerra) sobre como se sente culpada por estar a fazer Jorge sofrer, mas não consegue evitar o que está a sentir. Benedita diz que qualquer pessoa se pode apaixonar e que não há nada melhor do que isso, só pede à filha para não se precipitar e ponderar bem sobre a decisão que vai tomar.

Benedita combina alguma coisa com Anita (Marina Mota), que envolve Laura. Anita promete fazer o que Benedita lhe pede e esta agradece-lhe.

Recorde-se que Laura já não consegue resistir a Óscar:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura ficam assustadas com Benedita

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: JD recebe o resultado dos testes de ADN

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Clarice, Jorge e Mónica vingam-se de Duarte

A Protegida
sáb, 11 out

A Protegida: Duarte tem provas que Gina e Gonçalo se envolveram

A Protegida
sex, 10 out

«A Protegida» - «Eu conheço a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel Nóbrega»

A Protegida
sex, 10 out

Óscar deixa Laura sem jeito: «Quando é que vai admitir que eu não sou só um impulso?»

A Protegida
sex, 10 out
Mais A Protegida

Mais Vistos

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out
1

José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator

Festa é Festa
18 nov 2024
2

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Hoje
3

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem
4

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
5

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
Ontem

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Paulo Vintém fala sobre a nova fase de vida: «Foi uma escolha»

Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Ana Guiomar desabafa sobre dia menos feliz: «Mau resultado»

Festa é Festa
sex, 10 out

José Raposo chora morte: «Todas as minhas referências estão a desaparecer»

sex, 10 out

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
sex, 10 out
Mais Fora do Ecrã