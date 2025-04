Vem aí em «A Protegida»: Pânico! Ninguém sabe do paradeiro de Laura

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) pergunta por Laura (Alexandra Lencastre). Jorge (Paulo Pires) não estava à espera e diz que ela está no turismo rural. Benedita assente e nada diz.

Benedita conta a Virgílio (Diogo Morgado) que Jorge lhe mentiu sobre o paradeiro de Laura e começa a ficar muito preocupada. Benedita pede a Virgílio para encontrar Laura e não comentar nada com Jorge.

Virgílio vai ter com Jorge furioso por ter mentido a Benedita. Jorge não percebe do que ele está a falar e Virgílio diz-lhe que Benedita sabe que Laura já não está no turismo rural. Virgílio quer saber onde Laura está, mas Jorge recusa-se a dizer.

De relembrar que a última vez que Laura esteve no palacete teve um ataque de raiva: