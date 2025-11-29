A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Anita dá uma lição a Laura

  Hoje às 11:20
A mãe de Hector tem de chamar Laura à razão e dizer umas verdades.

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) discute com os jornalistas por perseguirem Óscar (Joaquim Horta), mas eles dizem que só estão a fazer o seu trabalho e querem saber quais as expectativas para a primeira audiência. Entretanto um grupo de mães apoia Óscar e agradece-lhe o que fez pelos jovens, pois a polícia nem sempre atua como devia. Laura (Alexandra Lencastre) não quer acreditar no que ouve.

Anita (Marina Mota) dá um copo de água a Laura, para se acalmar e aproveita para a chamar à atenção pela forma como está a lidar com o que Óscar fez. Anita acha que ela só está a agir assim, porque ainda o ama e tenta mostrar-lhe que o que ele fez pode não ser legal, mas ajudou muitas pessoas. Laura nega tudo e continua indignada.

Recorde-se que Laura tem feito a vida de Óscar num inferno:

