Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) não se conforma com o casamento de Mariana (Matilde Reymão) e pergunta a Benedita (Maria do Céu Guerra) se sabia daquilo. Ela diz que sabe desde sempre, pois estavam destinados a estar juntos. Laura não consegue aceitar, por tudo o que José Diogo (Pedro Sousa) já as fez passar. Benedita diz que toda a gente magoa alguém de quem gosta e Laura pensa em Jorge e Óscar.

Óscar (Joaquim Horta) considera o casamento de Mariana e JD uma boa notícia, mas Laura não tem a mesma opinião e afirma que JD já fez muito mal a Mariana. Óscar não acredita nisso e pergunta a Laura onde está, para ir ter com ela.

Recorde-se que Mariana e JD têm estado mais próximos e mantido tudo em segredo: