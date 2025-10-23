A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:50
Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD? - TVI

Laura está incrédula com o que está prestes a acontecer.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) não se conforma com o casamento de Mariana (Matilde Reymão) e pergunta a Benedita (Maria do Céu Guerra) se sabia daquilo. Ela diz que sabe desde sempre, pois estavam destinados a estar juntos. Laura não consegue aceitar, por tudo o que José Diogo (Pedro Sousa) já as fez passar. Benedita diz que toda a gente magoa alguém de quem gosta e Laura pensa em Jorge e Óscar.

Óscar (Joaquim Horta) considera o casamento de Mariana e JD uma boa notícia, mas Laura não tem a mesma opinião e afirma que JD já fez muito mal a Mariana. Óscar não acredita nisso e pergunta a Laura onde está, para ir ter com ela.

Recorde-se que Mariana e JD têm estado mais próximos e mantido tudo em segredo:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: JD guarda segredo bombástico que pertence a Laura

Vem aí em «A Protegida»: Mensagem deixa Mónica em choque absoluto

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Há quem encontre as provas que Gina e Gonçalo andaram aos beijos

A Protegida
Hoje

A Protegida: Após confrontar Gonçalo, Gina beija Nuno

A Protegida
Ontem

A Protegida: Jorge deixa Laura e Mariana envergonhadas

A Protegida
Ontem

A Protegida: Nuno e Gina têm a derradeira conversa

A Protegida
Ontem

A Protegida: Gonçalo é surpreendido, quando menos espera

A Protegida
Ontem

A Protegida: Benedita fica completamente apática 

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

ter, 21 out
1

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Hoje
2

Filho de Maria Botelho Moniz volta a receber elogios e a derreter a internet: «Ele é desenhado»

ter, 20 mai
3

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Ontem
4

Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda», está a levar fãs à loucura. Perceba o motivo

A Fazenda
qui, 5 jun
5

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?

A Protegida
Hoje

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Hoje

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Festa é Festa
Ontem

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Hoje

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Festa é Festa
Ontem

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Ontem

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Ontem

Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador

Ontem

«É duro aceitar a realidade»: Noivo de Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata honra amigo com gesto inesquecível

Ontem
Mais Fora do Ecrã