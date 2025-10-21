Vem aí em «A Protegida»: Passa-se algo de preocupante com Laura

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) pede à avó para ir buscar a mala, pois conseguiu uma consulta de urgência. Benedita (Maria do Céu Guerra) diz que só vai à consulta, se Mariana for primeiro com ela à estufa. Mariana estranha o pedido.

Laura (Alexandra Lencastre) está a trabalhar, quando tem um pressentimento forte e leva a mão ao peito. Laura lembra-se de quando Mariana e José Diogo (Pedro Sousa) eram crianças e Benedita prometeu que iam ser sempre o porto seguro de JD. Laura fica confusa por se ter lembrado daquilo agora.

FLASHBACK Mariana pede para deixarem JD ficar mais um bocadinho, mas Laura diz que ele tem de voltar para o orfanato e que têm muita sorte por o deixarem passar ali tanto tempo. JD agradece todo o carinho e abraça-as. JD diz que elas são o mais próximo que conhece de uma família. Benedita promete serem sempre o seu porto seguro.

Recorde-se que Laura tem sofrido muitas emoções fortes: