A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Revelação sobre JD deixa Mariana dividida e Carlota confusa

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 29min
Vem aí em «A Protegida»: Revelação sobre JD deixa Mariana dividida e Carlota confusa - TVI

A vida de todos está prestes a mudar.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) já está a par do que aconteceu, mas acha a perda de memória muito conveniente. Mariana (Matilde Reymão) não acredita que José Diogo (Pedro Sousa) estivesse a mentir, mas Laura diz que não seria a primeira vez.

Mariana recusa-se a acreditar nisso e gostava que Carlota conhecesse o pai. Mariana quer contar à filha que o pai voltou.

Carlota brinca às cozinheiras. Mariana diz a Vanessa que pode ir e senta Carlota no colo para conversarem. Mariana conta à filha que o pai voltou e pergunta-lhe se gostava de o conhecer. Carlota diz que sim, mas pergunta também pelo pai Hector. Mariana fica desconfortável com aquele tema.

Recorde-se que Mariana nunca esqueceu JD:

