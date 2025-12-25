Vem aí em «A Protegida»: Revelação sobre JD deixa Mariana dividida e Carlota confusa

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) já está a par do que aconteceu, mas acha a perda de memória muito conveniente. Mariana (Matilde Reymão) não acredita que José Diogo (Pedro Sousa) estivesse a mentir, mas Laura diz que não seria a primeira vez.
Mariana recusa-se a acreditar nisso e gostava que Carlota conhecesse o pai. Mariana quer contar à filha que o pai voltou.
Carlota brinca às cozinheiras. Mariana diz a Vanessa que pode ir e senta Carlota no colo para conversarem. Mariana conta à filha que o pai voltou e pergunta-lhe se gostava de o conhecer. Carlota diz que sim, mas pergunta também pelo pai Hector. Mariana fica desconfortável com aquele tema.
Recorde-se que Mariana nunca esqueceu JD: