Vem aí em «Cacau»: Escândalo! Simone apanha Rui enrolado com Susana

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) entra em casa com Tomané (Salvador Nery), apanhando Rui com outra mulher enrolados no sofá. Rui e Susana esboçam ar aflito.

Simone exige a Rui (Nuno Pardal) saber com quem ele está, destapando a manta que cobria Susana, ficando a olhá-la atónita. Tomané esboça ar agradado a olhar para Susana (Isabel Figueira).

A enfermeira fica em choque por Simone lhe dizer que Rui é um homem casado, sendo o marido da sua filha. Rui justifica aflito que está prestes a separar-se dela.

Tomané mete-se ao barulho a contar a Susana que aquela casa é de Marco (Diogo Amaral), que esteve quase a casar-se com Cacau, com Simone a acentuar que Rui está ali somente como seu convidado. Susana dá um estalo a Rui, furiosa com ele.

Recorde-se que Rui ainda é casado com Sal (Carolina Amaral) e que era amante de Simone: