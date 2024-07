Vem aí em «Cacau»: Farto, Rui ameaça Simone sobre Susana

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) diz a Tomané (Salvador Nery) para sair, avisando-o para não ousar contar nada a Sal (Carolina Amaral) do que viu ali. Rui (Nuno Pardal) desculpa-se a Simone que se envolveu com Susana (Isabel Figueira) como vingança dela o ter deixado por causa do barão. Susana vem do interior de mala na mão a dizer querer sair já daquela casa. Tomané volta atrás por se ter esquecido do seu telemóvel.

Susana pede desculpa a Simone a dizer que não sabia mesmo de nada de Rui ser casado e de estar ali por favor naquela casa. Simone ignora, somente lhe dizendo para aproveitar a boleia de Tomané e sair dali. Rui diz irritado a Simone que Susana não tem para onde ir por a pensão ter ardido, saindo disparado a dizer que a vai trazer de volta, ameaçando contar quem ela é se ela não o deixar fazer isso. Simone esboça ar contrariado.

Recorde-se que Rui foi viver para casa de Marco com Susana, depois da relação dele e de Simone ter chegado ao fim: