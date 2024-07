Vem aí em «Cacau»: Simone fica a saber que o Barão é uma farsa

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) fica em choque por Rui (Nuno Pardal) lhe contar que viu o Barão no dia do funeral de Justino (António Capelo), achando que ela foi enganada.

Rui diz a Simone achar que o Barão não passou de um golpe para enganá-la.

Irritada, Simone diz que Justino, Regina (Christine Fernandes) e Lola (Ana Bustorff) devem ter combinado aquilo para tramá-la. Rui recorda Simone que as jóias no hotel lhe foram roubadas nessa altura, com Simone a dizer que então elas podem estar no palacete, saindo disparada com Majoris.

O que ela irá fazer?

Recorde o momento do roubo das joias: