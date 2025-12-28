A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:21
Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura - TVI

Segredos da fábrica podem custar o emprego de Margarida.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) está reunido com dois potenciais clientes, que se mostram reticentes devido ao longo período em que a fábrica esteve parada. Margarida (Inês Herédia) filma discretamente a reunião. Apesar de tentar manter a calma, Jorge confessa ter dúvidas se todo o esforço que fez para ficar com a fábrica realmente valeu a pena. Sente-se deslumbrado e acredita que só tem feito negócios falhados.

Entretanto, Margarida envia um áudio a Laura (Alexandra Lencastre), dizendo que tem uma bomba para lhe contar e perguntando se pode passar em sua casa. Francisco ouve tudo e fica visivelmente sério.

Mais tarde, Francisco (Vitor d' Andrade) cruza-se com Margarida e alerta-a sobre a cláusula de confidencialidade presente no contrato da empresa. Inicialmente confusa, Margarida ouve Francisco explicar que não deve comentar com ninguém de fora o que se passa na empresa, sob pena de ser despedida. Preocupada, Margarida percebe a gravidade da situação.

Relacionados

Vem aí «A protegida»: Clarice amarrada e em pânico, mafiosos dão 48 horas antes do terror começar

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

A Protegida

Mariana faz uma promessa a JD: «Vou ficar aqui à tua espera o tempo que for preciso»

A Protegida
sex, 26 dez

JD deixa Mariana de rastos: «Eu tenho namorada»

A Protegida
sex, 26 dez

A Protegida: Aruna está no lodo e a culpa é de Virgílio

A Protegida
sex, 26 dez

A Protegida: O reencontro de Mariana e JD ao fim de 2 anos

A Protegida
sex, 26 dez

A Protegida: Gonçalo e Catarina entram em despique

A Protegida
sex, 26 dez

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

A Protegida
sex, 26 dez
Mais A Protegida

Mais Vistos

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Hoje
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
seg, 8 set
2

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

A Protegida
qua, 24 dez
3

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
4

Filha Fernanda Serrano

sex, 19 dez
5

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

A Protegida
sex, 26 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 26 dez

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

sex, 26 dez

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

sex, 26 dez

“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

sex, 26 dez

Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade

A Protegida
sex, 26 dez
FORA DO ECRÃ

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Hoje

Atriz conhecida comove fãs com conversa da filha: «Não me poderia fazer mais sentido»

Cacau
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Segredo de Flor e António ameaça separar Rosinha e Dudu

Ontem

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

sex, 26 dez

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

sex, 26 dez

«Primeiro presente»: Com apenas 2 anos, filha de Rita pereira recebe presente inesquecível este Natal

sex, 26 dez
Mais Fora do Ecrã