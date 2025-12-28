Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) está reunido com dois potenciais clientes, que se mostram reticentes devido ao longo período em que a fábrica esteve parada. Margarida (Inês Herédia) filma discretamente a reunião. Apesar de tentar manter a calma, Jorge confessa ter dúvidas se todo o esforço que fez para ficar com a fábrica realmente valeu a pena. Sente-se deslumbrado e acredita que só tem feito negócios falhados.
Entretanto, Margarida envia um áudio a Laura (Alexandra Lencastre), dizendo que tem uma bomba para lhe contar e perguntando se pode passar em sua casa. Francisco ouve tudo e fica visivelmente sério.
Mais tarde, Francisco (Vitor d' Andrade) cruza-se com Margarida e alerta-a sobre a cláusula de confidencialidade presente no contrato da empresa. Inicialmente confusa, Margarida ouve Francisco explicar que não deve comentar com ninguém de fora o que se passa na empresa, sob pena de ser despedida. Preocupada, Margarida percebe a gravidade da situação.