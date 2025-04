Vem aí em «A Protegida»: Desaparecimento de Laura leva Jorge à loucura

Alta tensão em «A Protegida»: Após descobrir o que Laura fez, Jorge deixa-a pendurada no altar?

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) entra da rua, onde procurou Laura (Alexandra Lencastre) e não encontrou. Jorge já está em pânico. Liga a Laura, mas a chamada vai para o voice-mail.

Jorge liga a Clarice (Fernanda Serrano) a contar-lhe do desaparecimento de Laura e Clarice diz que pode ter ido só à mercearia, mas Jorge não acha provável e pede a Clarice para lhe ligar caso Laura apareça no palacete. Clarice está deliciada a comer bolo, quando Jorge lhe liga e conta que Laura desapareceu. Clarice fica a pensar em como aquele desaparecimento lhe pode ser útil.

Jorge liga a Virgílio (Diogo Morgado) a combinar para se encontrarem. Depois recebe uma sms do chantagista, a dizer-lhe que Laura está com ele. Clarice pensa no valor que deve pedir a Jorge, em troca da mulher. Clarice quer 500mil, mas depois reconhece que é muito e pede só 100mil.

Recorde-se que Laura já tentou pôr termo à vida: