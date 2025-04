Vem aí em «A Protegida»: Estado de Laura deixa Jorge em pânico

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) entra na casa alugada com uma cópia da chave e chama por Laura (Alexandra Lencastre). Virgílio encontra Laura a dormir e fica impressionado com o seu aspeto frágil e cansado.

Jorge (Paulo Pires) chega a casa e encontra Laura a dormir. Jorge chama Laura, mas ela não reage. Jorge abana-a e ela continua sem reagir. Jorge liga a Virgílio e diz que precisa de ajuda, porque algo de grave se passa com Laura.

Virgílio diz a Jorge que se tem dado a dose de prata coloidal habitual, Laura deve estar quase a acordar. Jorge diz que Virgílio disse o mesmo no dia do incêndio e correu tudo mal. Jorge não queria ter matado Carlos, mas as coisas descontrolaram-se. Virgílio diz que agora vai ser diferente e envia a Jorge o áudio manipulado de Laura que ele lhe pediu.

Recorde-se que Laura está há muito tempo a ser drogada pelo marido: