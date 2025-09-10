Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) oferece-se para acompanhar Laura (Alexandra Lencastre) à saída, mas ela diz-lhe que não é preciso porque vai com o marido. Óscar aguenta o embate, mas tenta retomar a conversa de ontem. Laura, enciumada com o que Clarice (Fernanda Serrano) lhe contou, diz que a relação deles é estritamente profissional e é assim que deve continuar a ser.
Óscar cruza-se com Jorge (Paulo Pires). Este não gosta que ele ande sempre a rondar Laura e avisa-o para se manter longe. Óscar pergunta-lhe se tem medo de que Laura perceba que está casada com quem não a merece. Virgílio (Diogo Morgado) aparece e pergunta se está tudo bem. Jorge diz que sim, mas que têm de falar sobre Óscar. Aruna surge e Virgílio fica feliz por vê-la.
Jorge exige que Laura despeça Óscar, mas ela diz que não há necessidade disso. Jorge não gosta que ele anda sempre de volta de Laura e revela que viu a mensagem que ele lhe enviou. Jorge pergunta a Laura se foi para a cama com ele e porque lhe mentiu. Laura sente-se encurralada. Jorge pergunta-lhe se gosta dele e Laura não sabe o que responder.
Laura percebe que Jorge continua chateado e explica que decidiu ser sincera, pois as mentiras já os prejudicaram muito. Laura assume que sentiu atração por Óscar, mas não se deixou levar, pois ama Jorge e é com ele que está casada. Jorge finge que aceita que o assunto está resolvido e sorri com satisfação. Laura sente-se culpada.
Recorde-se que Jorge morre de ciúmes e parece ter razões: