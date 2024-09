Vem aí em «Cacau»: Chega ao fim a especulação! Eis toda a verdade sobre Mário

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) conta a Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) que Mário vivia frustrado com o facto de a sua família ter perdido tudo quando já tinha sido rica antes, e decidiu explorar o mercado brasileiro quando viu como Justino (António Capelo) tinha enriquecido, mas meteu-se em problemas graves e ficou com a cabeça a prémio.

Revela, ainda, que Mário se meteu com pessoas do jogo do bicho no Brasil, namorando com uma rapariga de um bicheiro conhecido, e acabou por arranjar graves problemas com muita gente poderosa no Rio de Janeiro, e falsear a sua morte foi a única maneira de limpar a sua imagem em Portugal, tendo ele e Justino concordado em ajudá-lo.

Salomão diz a Regina e Valdemar achar que era melhor para Jaime nunca descobrir que o irmão ainda está vivo. Valdemar concorda com Salomão achar que não vale a pena Jaime descobrir que Mário está vivo e enveredou por uma vida do crime. Salomão diz no entanto que Mário lhes pode ser útil para descobrirem o passado de Simone (Alexandra Lencastre), Regina e Valdemar concordam com ele. Salomão recebe chamada de Jaime, ficando em choque com o que ele lhe diz.

Recorde o momento o passado de Simone foi descoberto e ligado a Mário: