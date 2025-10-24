A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A mãe de Mariana tem de ceder, mas há algo que tem a dizer e pedir.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está siderada com o que Óscar (Joaquim Horta) lhe conta, sobre José Diogo (Pedro Sousa) ser filho de Teresa (Sandra Faleiro) e de terem voltado para Vale do Rio para se aproximarem dele. Óscar garante que JD é boa pessoa e que era incapaz de fazer mal a Mariana (Matilde Reymão). Óscar compara a história deles à de Mariana e JD e pergunta-lhe se não prefere ficar do lado do amor.

Mariana e JD estão prontos para casar. Benedita (Maria do Céu Guerra) e Carlota estão com eles. Laura aparece com Óscar e faz JD prometer que nunca irá magoar Mariana. Laura entrega o seu véu de casamento a Mariana e ela emociona-se. Benedita diz à filha que fez a coisa certa. Óscar está muito feliz por ser o padrinho de casamento do sobrinho. Benedita fica confusa.

Recorde o pedido de casamento:

