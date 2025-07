Vem aí em «A Protegida»: Laura fica de rastos com as últimas notícias

Em «A Protegida», Teresa (Sandra Faleiro) conta a Laura (Alexandra Lencastre) que há uma possibilidade de Mariana (Matilde Reymão) ter morrido na Cidade do Cabo. Laura fica horrorizada. Teresa conta a Laura que houve uma explosão numa cozinha de uma ONG na Cidade do Cabo e o corpo de uma mulher ainda não foi identificado, mas corresponde ao porte de Mariana e foi encontrada uma carteira com os documentos dela junto ao corpo. Laura não aguenta e desmaia. Teresa dá um copo de água com açúcar a Laura e tenta acalmá-la.

Laura está desesperada e não sabe como dar aquela notícia a Benedita (Maria do Céu Guerra).