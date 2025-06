Vem aí em «A Protegida»: Revelamos quem é a pessoa com quem Laura tem conversas misteriosas

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Teresa (Sandra Faleiro) encontram-se e abraçam-se felizes. Teresa gosta de ver Laura mais animada e bonita. Laura agradece-lhe mais uma vez, mas Teresa diz que Laura fez tudo sozinha e que ela foi só um ombro amigo. Teresa conta que decidiu vir passar uns dias ao turismo rural.

FLASHBACK: Vemos agora que quem deu boleia a Laura e lhe ofereceu ajuda foi Teresa.

Laura e Teresa dirigem-se para a esplanada, mas Laura vê Jorge (Paulo Pires) e comenta com Teresa. Esta reconhece Jorge e diz a Laura para ir falar com ele. Jorge desabafa com Sofia (Catarina Rebelo) sobre as desilusões que já teve com mulheres. Laura ouve e pergunta-lhe que mulheres foram essas.

