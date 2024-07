Alexandra Lencastre faltou à festa de verão da TVI por motivos de saúde

Alexandra Lencastre recorreu à sua conta de Instagram, este domingo (7 de julho de 2024), para explicar a razão de não ter estar presente na festa de verão da TVI: está doente.

A atriz está com covid-19: «Covid chegou a esta família… Infelizmente a nossa solidariedade para quem passa pelo mesmo com idosos e crianças com sistema imunitário mais frágil.»

«Estive ausente de 2 dias de gravações na Plural e da Grande festa de Verão da TVi onde Felizmente a minha filha Margarida Bakkker pode ir e tb representar me», revelou.

Por fim, deixou um enorme agradecimento: «Obrigada a todos os colegas e a todos os elementos da Produção que deram a volta folhas de trabalho para nunca se parar e a Festa brilhou como Sempre Brilha e comigo a mandar um abraço gigante deitada com febre esta semana entrará com boas novas e tudo voltara ao norma obrigada @pluralficcao obrigada @TVI- a estação do meu coração».

Recorde-se que Alexandra Lencastre veste a pele de Simone Vaz Pereira em «Cacau»: Mulher de Justino. Agora que a saúde do marido não anda bem, tenciona interditá-lo e apoderar-se da sua fortuna, já que nunca se conformou com a forretice dele. No passado, afastou do marido a única mulher que poderia ter destruído o seu casamento. Mas tantos anos depois, essa história volta a representar uma ameaça séria ao seu património e ao da sua filha.