Vem aí em «Amor à Prova»: Luz faz uma proposta irrecusável a São

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) estranha ver Luz (Alexandra Lencastre) ali, pois pensava que ia buscar Alice (Mafalda Marafusta). Luz diz que foi Vítor e que tinham assuntos para tratar. Simone diz que aprende muito com Luz e passam a tratar-se por tu. Diniz chega e diz que só os Ferraz é que não aceitaram vender a casa. Luz sugere ir falar com São pessoalmente.

São (Sofia Grillo) fala com Cris, que lhe diz que Alice já teve alta. Luz chega e diz que quer falar sobre a venda da casa. São diz que não vende. Luz revela que tem uma nova proposta.

Luz propõe que os Ferraz fiquem com uma casa no novo empreendimento e ainda lhe arranjam uma temporária, enquanto a nova não estiver pronta.

Será que São vai aceitar?

Recorde-se que Nelson já aceitou vender a oficina: