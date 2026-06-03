Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz faz uma proposta irrecusável a São

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 55min
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz faz uma proposta irrecusável a São - TVI

Será que São vai aceitar?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) estranha ver Luz (Alexandra Lencastre) ali, pois pensava que ia buscar Alice (Mafalda Marafusta). Luz diz que foi Vítor e que tinham assuntos para tratar. Simone diz que aprende muito com Luz e passam a tratar-se por tu. Diniz chega e diz que só os Ferraz é que não aceitaram vender a casa. Luz sugere ir falar com São pessoalmente.

São (Sofia Grillo) fala com Cris, que lhe diz que Alice já teve alta. Luz chega e diz que quer falar sobre a venda da casa. São diz que não vende. Luz revela que tem uma nova proposta.

Luz propõe que os Ferraz fiquem com uma casa no novo empreendimento e ainda lhe arranjam uma temporária, enquanto a nova não estiver pronta.

Será que São vai aceitar?

Recorde-se que Nelson já aceitou vender a oficina:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice quer desaparecer com Nico

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália descobre que Tomás anda a drogar Alice e apoia-o

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera confronta Fred e descobre pista sobre a droga

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Medicamento desaparecido pode tramar Tomás

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Alice está em pânico: «Vou pegar no Nico e vou desaparecer»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: «És tu que andas a dopá-la, não és?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Cris fica em choque ao saber que Bruno e Sara se envolveram

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Amália manipula Tomás: «Somos os dois exatamente iguais»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Todos falam das botas de Júlia Palha no casamento, mas o vestido escondia um segredo que poucos sabem

seg, 1 jun
1

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Flor tenta impedir António de seguir a sua vida e arranjar outra pessoa

Terra Forte
Ontem
2

«Nada me preparou para isto»: Pedro Bianchi Prata abre o coração sobre o filho Vicente. E Maria Botelho Moniz reagiu

Ontem
3

Exclusivo «Amor à Prova»: São conta a Nico que é sua avó?

Amor à Prova
qua, 27 mai
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos faz promessa comovente a Nico, antes da operação

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Com Nico no carro, Alice tem um acidente

Amor à Prova
dom, 24 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Lembra-se de Caio? Ele está de volta e quer vingança

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Medicamento desaparecido pode tramar Tomás

Amor à Prova
Hoje

Menos de um ano após o casamento, conhecida atriz fala pela primeira vez sobre a separação

Ontem

Nem todos a vão reconhecer nesta fotografia. Hoje é uma estrela da ficção da TVI

A Fazenda
Ontem

José Condessa está de luto: «A ecoar nas nossas memórias»

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera confronta Fred e descobre pista sobre a droga

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

José Condessa está de luto: «A ecoar nas nossas memórias»

Hoje

Apresentadora promete contar aquilo que nunca revelou publicamente: «Por trás de muitas fotografias existem lágrimas»

Ontem

Nem todos a vão reconhecer nesta fotografia. Hoje é uma estrela da ficção da TVI

A Fazenda
Ontem

Nem tudo foi perfeito. Sofia Arruda fala dos momentos difíceis que viveu com o marido

Ontem

Menos de um ano após o casamento, conhecida atriz fala pela primeira vez sobre a separação

Ontem

«Nada me preparou para isto»: Pedro Bianchi Prata abre o coração sobre o filho Vicente. E Maria Botelho Moniz reagiu

Ontem
Mais Fora do Ecrã