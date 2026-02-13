Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

  TVI Novelas
  • Há 1h e 22min
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

O impensável pode estar a acontecer.

Em  «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) chega com Simone (Susana Arrais) e ao ver Luz (Alexandra Lencastre), vai ter com ela. Luz convida-os para ficarem na sua mesa e Simone fica muito constrangida. Luz diz que convidou Vítor (Diogo Infante), mas ele está sempre muito ocupado e lembra Simone do que combinaram. Carlos fica curioso. Melanie chega e Simone finge surpresa por vê-la. Luz convida Melanie (Beatriz Costa) para se juntar a eles. Luz conversa com Simone e Melanie e pergunta há quanto tempo se conhecem. Carlos vai buscar o seu pedido e fica surpreendido por ver Amália (Ana Guiomar) a trabalhar. Esta também não esperava vê-lo com Simone e Luz e ele insiste que há algo de podre no reino da construtora. 

Luz fala sobre a sua profissão. Carlos acha engraçado Luz ter estudado arquitetura e Simone estar a começar. Melanie diz que é cantora e Luz apresenta-a a Ana. David (Diogo Amaral) gosta de ver Amália a ajudar a família, sem precisar de usar um megafone. Melanie vê o anuncio a recrutarem um colaborador e fica pensativa. Simone e Melanie despedem-se de Luz.

Esta comenta com Carlos que gostou muito de falar com Simone, mas achou-a meio tensa. Carlos já percebeu que há uma combinação qualquer entre elas e que envolve Vítor. Carlos tenta saber o que é, mas Luz diz que a seu tempo saberá. Simone chega com Melanie, exausta, pois tudo o que podia correr mal, correu. Melanie não entende, pois até gostou de falar com Carlos e achou Luz uma mulher muito interessante. Isto só aumenta o constrangimento de Simone. Esta recebe uma chamada de Vítor e vai para o quarto atender.

Recorde-se que o casamento de Luz e Vitor está por um fio:

