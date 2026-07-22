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Votações para escolher o melhor do Algarve nas Novas 7 Maravilhas de Portugal já abriram. Conheça os 14 finalistas

Votações para escolher o melhor do Algarve nas Novas 7 Maravilhas de Portugal já abriram. Conheça os 14 finalistas - TVI
Faro_Final Regional Algarve_N7MP_2507
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Castelo de Aljezur, Fortaleza de Sagres, Museu de Portimão e Palácio de Estoi estão entre os patrimónios que disputam um lugar na fase nacional

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
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Já estão abertas as votações para escolher os patrimónios que vão representar o Algarve na fase nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal. Ao todo, são 14 finalistas, distribuídos por sete categorias, que disputam um lugar na próxima etapa do concurso.

A escolha cabe ao público, que pode votar por telefone ou através da aplicação TVI Pass.

Final regional realiza-se este sábado

A Final Regional do Algarve está marcada para sábado, 25 de julho, às 15h00, no Palácio de Estoi, em Faro.

A cerimónia será transmitida em direto na TVI e será dedicada à celebração da cultura popular algarvia.

Estes são os 14 finalistas

Castelos

  • Castelo de Aljezur
  • Fortaleza de Sagres

Grandes Obras

  • Marina de Portimão
  • Ponte Internacional do Guadiana

História

  • Ribat da Arrifana
  • Ruínas de Milreu

Religião

  • Igreja da Misericórdia de Tavira
  • Igreja de Santa Maria do Castelo (Tavira)

Século XX

  • Mercados de Olhão
  • Salva-Vidas da Fuzeta

Século XXI

  • Auditório Maria Barroso (Olhão)
  • Portimão Arena

Turismo

  • Museu de Portimão
  • Palácio de Estoi

Como votar

A votação pode ser feita por telefone, através dos números associados a cada candidato, ou digitalmente através da aplicação TVI Pass. Segundo a organização, cada voto tem um custo de 1 euro, acrescido de IVA.

Organização apela à participação

Citado em comunicado, Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, sublinha a importância da participação do público.

"A participação dos portugueses é essencial para dar visibilidade às tradições que fazem parte da nossa identidade coletiva. Cada voto representa um contributo para a valorização e preservação da cultura popular e para o reconhecimento das comunidades que mantêm vivo este património."

As eliminatórias regionais prolongam-se até 29 de agosto, data em que ficará concluído o apuramento dos patrimónios que irão disputar a fase nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

 

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