Votações para escolher o melhor do Algarve nas Novas 7 Maravilhas de Portugal já abriram. Conheça os 14 finalistas

Já estão abertas as votações para escolher os patrimónios que vão representar o Algarve na fase nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal. Ao todo, são 14 finalistas, distribuídos por sete categorias, que disputam um lugar na próxima etapa do concurso.

A escolha cabe ao público, que pode votar por telefone ou através da aplicação TVI Pass.

Final regional realiza-se este sábado

A Final Regional do Algarve está marcada para sábado, 25 de julho, às 15h00, no Palácio de Estoi, em Faro.

A cerimónia será transmitida em direto na TVI e será dedicada à celebração da cultura popular algarvia.

Estes são os 14 finalistas

Castelos

Castelo de Aljezur

Fortaleza de Sagres

Grandes Obras

Marina de Portimão

Ponte Internacional do Guadiana

História

Ribat da Arrifana

Ruínas de Milreu

Religião

Igreja da Misericórdia de Tavira

Igreja de Santa Maria do Castelo (Tavira)

Século XX

Mercados de Olhão

Salva-Vidas da Fuzeta

Século XXI

Auditório Maria Barroso (Olhão)

Portimão Arena

Turismo

Museu de Portimão

Palácio de Estoi

Como votar

A votação pode ser feita por telefone, através dos números associados a cada candidato, ou digitalmente através da aplicação TVI Pass. Segundo a organização, cada voto tem um custo de 1 euro, acrescido de IVA.

Organização apela à participação

Citado em comunicado, Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, sublinha a importância da participação do público.

"A participação dos portugueses é essencial para dar visibilidade às tradições que fazem parte da nossa identidade coletiva. Cada voto representa um contributo para a valorização e preservação da cultura popular e para o reconhecimento das comunidades que mantêm vivo este património."

As eliminatórias regionais prolongam-se até 29 de agosto, data em que ficará concluído o apuramento dos patrimónios que irão disputar a fase nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal.