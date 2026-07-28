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Parece as Maldivas, mas fica no Algarve. O destino português com águas cristalinas que deixou os alemães de queixo caído

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 21min
Parece as Maldivas, mas fica no Algarve. O destino português com águas cristalinas que deixou os alemães de queixo caído - TVI

Nem Maldivas nem Zanzibar. Há um paraíso escondido no Algarve que está a impressionar o Mundo

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Há praias que parecem saídas de um postal tropical. Águas azul-turquesa, bancos de areia a perder de vista e uma paisagem natural quase intocada. Mas este cenário não fica nas Maldivas nem em Zanzibar. Fica em Portugal, no Algarve, e está a encantar milhares de pessoas por todo o mundo, nomeadamente os alemães.

O responsável pela descoberta foi o criador de conteúdos alemão Nevio, que partilhou um vídeo gravado na zona de Cacela Velha, junto ao Parque Natural da Ria Formosa. As imagens rapidamente conquistaram os utilizadores e mostram um dos locais mais deslumbrantes do Algarve.

«Não são as Maldivas. Não é Zanzibar. É o Algarve», escreveu na publicação. Na mesma partilha, acrescenta que «o Algarve prova que a beleza não precisa de estar do outro lado do mundo». Além disso, desafia os seguidores com uma pergunta: «Alguma vez pensou que a Europa pudesse ter este aspeto?»

O vídeo destaca a paisagem única da Ria Formosa, marcada pelas águas cristalinas, extensos areais e pela tranquilidade que fazem desta zona um verdadeiro refúgio para quem procura fugir às praias mais concorridas durante o verão.

Cacela Velha é uma das entradas para o Parque Natural da Ria Formosa e um dos segredos mais bem guardados do sotavento algarvio. Daqui é possível admirar uma vista privilegiada sobre a ria, conhecida pelos seus bancos de areia, águas calmas e riqueza natural.

Classificado como Parque Natural desde 1987, este espaço estende-se por cerca de 60 quilómetros ao longo da costa algarvia e é considerado uma das zonas húmidas mais importantes da Europa. Para além das praias, a Ria Formosa é um verdadeiro paraíso para a observação de aves, passeios de barco e contacto com a natureza.

Percorra a galeria e veja as imagens deste paraíso.  

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