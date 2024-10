Alerta fofura! O momento amoroso da filha mais velha de Inês Aires Pereira a massajar o irmão

Inês Aires Pereira recorreu aos Instastories, esta quinta-feira (17 de outubro de 2024), para mostrar um momento de brincadeira entre os filhos.

No vídeo, é possível ver Alice, a filha mais velha da atriz, a brincar aos médicos com o irmão, Joaquim. A menina é a médica e está a 'cuidar' do irmão.

Um registo de muito amor que merece ser visto e revisto:

Alice e Joaquim, de 4 anos e 2 anos, respetivamente são fruto da relação já terminada da atriz com David Ferreira da Silva.

As duas crianças são muito acarinhadas pelos seguidores da mãe, que nunca perdem uma publicação dos mesmos.