Exclusivo «A Protegida»: Paz foge de casa

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) fala com Leandro (Dinis Lima) ao telemóvel, que lhe conta que Paz (Aline Neves) saiu de casa e está a beber com os novos amigos. Margarida fica muito preocupada e quer ir buscar Paz. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Gina (Paula Neves) vão com ela.

Leandro levou Margarida ao sítio onde viu Paz pela última vez, mas ela já não está lá e Margarida começa a ficar desesperada. José Diogo (Pedro Sousa) liga a Nuno, porque deu pela falta dele e Nuno diz-lhe que vieram à procura de Paz. José Diogo quer ajudar e diz que vai ter com eles.

Margarida e Gina chegam a casa em nervos por não terem encontrado Paz. Têm esperança que Nuno e Leandro tenham tido mais sorte, mas eles chegam e também não a encontraram. Margarida está desesperada e quer ir à polícia. JD aparece e diz que vai dar mais uma volta pelo bairro. Paz está com os amigos a beber cerveja e pergunta como vai ser a noite, mas todos dizem que têm de ir para casa, porque os pais não os deixaram dormir fora. Vão-se todos embora e Paz fica ali sozinha. Margarida não para de lhe ligar, mas Paz não atende.

JD vê Paz no baloiço e avisa Margarida que a encontrou. Paz corre para JD e diz que os amigos a deixaram ali sozinha. JD acha que não são grandes amigos e pergunta a Paz porque não atende as chamadas da mãe. Paz diz que a mãe não a entende e pergunta a JD se alguma vez se sentiu invisível. Ele lembra que foi abandonado e preferia ter tido uns pais que lhe pusessem limites.

Margarida chega a casa e já lá estão JD e Paz. Margarida não consegue evitar dar um sermão a Paz, apesar de estar muito aliviada por ela estar ali. Paz diz que fugiu porque a mãe nunca a deixa fazer nada e agora percebe porque o pai se foi embora. Paz diz que devia fazer o mesmo, pois está a ser muito difícil viver com Margarida. Esta fica de rastos. Margarida põe Paz mais uma vez de castigo e desta vez vai retirar-lhe o telemóvel e o computador. Paz fica revoltada e é dura com a mãe. Margarida perde a cabeça e dá-lhe um estalo. Paz fica em choque e diz que quer ir morar com o pai.