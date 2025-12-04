Mulher de Almeno Gonçalves reage à morte do marido e deixa promessa: «Farei por cumprir o Sonho»

A mulher de Almeno Gonçalves, Patrícia Pinheiro, partilhou, nas redes sociais, um dos textos mais comoventes desde a morte do ator, agradecendo a onda de carinho que tem recebido. «São centenas de mensagens de amor, abraços, força e coragem, que começo agora a abrir devagar e com tempo, esse que nos fugiu das mãos», escreveu, confessando que ainda não consegue responder a todos, mas que cada palavra tem sido «fundamental e recebida com muita emoção e carinho».

Num agradecimento sentido, não esqueceu quem acompanhou o ator nos seus últimos dias: «A toda a equipa do Hospital S. Francisco Xavier, à nossa médica de família, ao SNS (viva o SNS!), o mais profundo reconhecimento e gratidão.» E esclareceu os rumores que começaram a circular após a morte do artista: «O Almeno, o meu Marido (e, dissipando a desinformação, o seu único casamento), o nosso Meno, merece todas as declarações de amor que circulam.»

A homenagem que lhe dedica é de um amor imenso. «Ele é vida, é alma, é luz, é coração, é sonho, é liberdade, é revolução. Ensinou-me a ser melhor pessoa, melhor artista… a amar por inteiro.» Recorda o percurso que fizeram juntos, descrevendo a família que construíram como «um privilégio de amor» e uma relação alimentada diariamente pela partilha e cumplicidade.

No texto mais íntimo, a companheira do ator deixa claro que o amor que os unia não terminou: «Nunca serei viúva, vives em mim. Meu melhor amigo, melhor cúmplice, melhor namorado, melhor marido, melhor amante, melhor Amor.» E termina com uma promessa que emociona quem lê: «Farei por cumprir o Sonho. Serei feliz. Amo-te. Até já.»

As reações foram imediatas e cheias de ternura. Rita Salema comentou: «Muitos beijinhos minha querida, o Meno teve tanta sorte em te ter ❤️❤️❤️.» A atriz Noémia Costa deixou um abraço forte: «O Meno amava-te muito, mas disso tu sabes, melhor que ninguém. Abraço-te forte, minha Patti lindaaaaa ❤️.» Já Patrícia Tavares escreveu apenas aquilo que muitas pessoas sentiram ao ler a partilha: «Um abraço cheio de amor 🤍.»