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Palmilhas ortopédicas para fascite: O sucesso de vendas na Amazon que vale a pena conhecer

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  • Há 1h e 46min
Palmilhas ortopédicas para fascite: O sucesso de vendas na Amazon que vale a pena conhecer - TVI
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Foto: Freepik

Se a fascite plantar está a condicionar o seu dia a dia, a resposta pode estar no suporte adequado dentro do calçado

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Quem lida diariamente com fascite plantar sabe perfeitamente que um simples passeio pode transformar-se num desafio doloroso. O desconforto, que se faz sentir sobretudo na zona do calcanhar, acaba por afetar tarefas tão comuns como trabalhar ou ir às compras.

É precisamente para dar mais apoio e amortecimento ao pé que foram pensadas estas palmilhas ortopédicas da PCSsole, que se encontram entre as mais procuradas na Amazon, por cerca de 22 euros. Com mais de 7.000 avaliações e uma classificação média de 4,4 estrelas, o produto tem conquistado sobretudo quem passa longas horas em pé. Uma utilizadora conta que, ao fim de apenas três dias de uso, sentiu as dores nos pés e nos joelhos reduzidas para menos de metade.

Materiais pensados para o dia a dia

As palmilhas são compostas por várias camadas de materiais, entre as quais se destaca uma espuma viscoelástica que se adapta ao formato do pé e ajuda a tornar o calçado mais confortável. Podem ser utilizadas em diferentes tipos de calçado, das sapatilhas às botas, e é ainda possível recortá-las para obter um ajuste mais adequado a cada pé.

Um dos aspetos mais valorizados por quem já as experimentou é a forma como ajudam a descansar os pés logo desde os primeiros dias de uso. Um comprador partilha que, já no dia seguinte a usar as palmilhas dentro dos sapatos de trabalho, deixou de acordar com dores nos pés, notando a diferença logo ao fim de uma única utilização.

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Testemunhos de quem já as testou

A popularidade destas palmilhas na Amazon reflete-se também na diversidade de problemas ortopédicos relatados por quem as compra. Um cliente conta: "Sofro de fascite plantar. Joelho operado ao menisco e aos ligamentos. Microfissura num pé. Usar esta palmilha corrigiu-me a forma como caminho e, pela primeira vez em três anos, trabalho sem dores. Obrigado." Já outra utilizadora, que passa muitas horas de pé por motivos profissionais, partilha: "Ajudaram-me imenso a aliviar um pouco a dor nos pés causada pela fascite plantar, já que trabalho muitas horas em pé, mas quero deixar claro que, se tiver fascite plantar, isto não vai resolver o problema: vai ajudar a torná-lo mais suportável, mas não o vai eliminar."

Uma adaptação inicial que compensa

Quanto à sensação inicial, há quem note alguma rigidez nos primeiros usos. É o que refere outra utilizadora: "No início, um pouco duras. Depois o pé adapta-se e ficam muito confortáveis." Há ainda quem estabeleça comparações com soluções bem mais dispendiosas: um outro comprador afirma: "Tenho palmilhas do podologista, de 200€, por causa da minha fascite plantar, e são estas que me fazem o dia melhor. Vou voltar a comprá-las, recomendo a 200% a quem tiver fascite plantar."

Disponíveis em tamanhos que vão do EU 35-36 ao EU 48-49, estas palmilhas representam uma opção acessível para quem procura acrescentar mais apoio e amortecimento ao calçado do dia a dia.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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