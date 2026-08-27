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Quer aquela sensação de cama de hotel? Comece por estas almofadas

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  • Há 1h e 4min
Quer aquela sensação de cama de hotel? Comece por estas almofadas - TVI

15 euros por almofada: a oportunidade perfeita para finalmente as trocar

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Usamo-la todas as noites, durante anos, mas raramente nos lembramos de que também merece ser renovada. E basta experimentar uma almofada nova para perceber a diferença que pode fazer ter uma superfície de descanso mais firme e confortável.

Na Amazon Espanha encontrámos um pack de duas almofadas de 70 centímetros da Todocama, com enchimento de espuma viscoelástica — um material que se adapta ao contorno da cabeça e do pescoço.

O conjunto está com uma oferta flash de 30,49 euros, o que corresponde a cerca de 15,25 euros por almofada. Tem uma classificação de 4,5 estrelas em 5, baseada em 209 avaliações.

Feitas para dar mais apoio ao pescoço

Estas não são aquelas almofadas muito moles que acabam completamente achatadas quando pousamos a cabeça.

O interior é composto por um núcleo de espuma viscoelástica, pensado para se adaptar ao contorno da cabeça e do pescoço. A marca indica ainda uma firmeza média-alta e destaca o suporte da zona cervical.

Outro pormenor interessante é que têm duas capas com fecho. A capa exterior é respirável e ambas podem ser retiradas e lavadas a 40 graus.

As almofadas têm ainda tratamento antiácaros e são apresentadas como hipoalergénicas.

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Um pequeno luxo para a cama

Com 70 por 35 centímetros, têm o tamanho habitual de uma boa almofada de hotel e são vendidas em branco.

São fabricadas em Espanha e, pelo preço atual, permitem renovar de uma só vez as duas almofadas da cama sem gastar uma fortuna.

Por 30,49 euros o conjunto, acabam por custar pouco mais de 15 euros cada. E talvez seja precisamente essa a desculpa que faltava para finalmente trocar aquelas almofadas que já andam connosco há demasiado tempo.

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