Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

  • Há 3h e 11min
Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas» - TVI

A atriz deixa, ainda, uma promessa sobre um tema 'polémico'.

Após alguns dias mais afastada das redes sociais, Catarina Siqueira regressou ao Instagram para deixar um agradecimento comovente. A atriz, que foi recentemente mãe de Mateus, partilhou um story no qual se mostra agradecida por todas as mensagens que tem recebido. «Estou inundada de mensagens», confessou, explicando que só tem conseguido responder a algumas, porque a adaptação a esta nova fase tem sido intensa, mas muito feliz: «Eu e o Henrique estamos muito felizes. O Mateus é um bebé incrível e eu estou ótima», garantiu.

Catarina revelou ainda que o parto correu lindamente e que já regressou ao trabalho, algo que se tornou possível por uma razão que decidiu abordar sem filtros: a amamentação. A atriz admitiu que este foi um dos desafios mais difíceis desta fase. «Há coisas menos boas, sim… a amamentação não foi fácil», declarou, acrescentando que já não amamenta, o que acabou por facilitar o regresso à rotina profissional. Ainda assim, promete falar deste tema mais tarde, porque tem uma “super dica” para outras mães: a ajuda preciosa da enfermeira Vera, a quem chama carinhosamente “a super fada das maminhas”.

Enquanto Catarina cumpre compromissos profissionais, o pequeno Mateus está em casa ao cuidado do pai, Henrique de Carvalho, e a família vive numa verdadeira “bolha de amor” desde o nascimento do bebé, a 19 de novembro. O momento especial tornou-se público dias depois, a 24 de novembro, quando Henrique partilhou um vídeo comovente de Ruy de Carvalho, o bisavô de Mateus, a embalar ternamente o recém-nascido. «Para sempre das memórias mais belas da minha vida», escreveu, emocionando seguidores e admiradores do icónico ator.

A atriz, que já é mãe de Luz, de nove anos, fruto de uma relação anterior, tem mostrado que esta nova fase é de descobertas, ajustes e muita ternura. Entre desafios reais e a felicidade plena, Catarina Siqueira deixou claro que está a viver um dos capítulos mais bonitos da sua vida. 

