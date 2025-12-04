Novela «Amor à Prova»: quando uma família vê a sua felicidade ser abalada pela doença do filho

O Montijo volta a transformar-se em palco de ficção, recebendo as gravações de “Amor à Prova”, a nova novela da TVI. A presença contínua da produção no concelho tem sido possível graças ao firme apoio da Câmara Municipal do Montijo, que desde cedo se mostrou disponível para colaborar com as filmagens.

No âmbito do protocolo assinado entre a Plural Entertainment e a Câmara Municipal do Montijo, no passado dia 27 de novembro, a cidade recebeu a visita da Direção da TVI e da Plural. Entre os presentes estiveram Hugo Andrade, Diretor-Geral Adjunto da TVI, Ricardo Sampaio Maia, Diretor de Comunicação, Eventos e Relações Corporativas da TVI, Dina Nascimento, Gestora de Talento Artístico da TVI, Piet-Hein Bakker, Diretor-Geral da Plural, Gabriela Sobral, Diretora de Conteúdos e Produção da Plural e Miguel Cotrim, Coordenador Geral de Produção da Plural.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Caria, acompanhado pelo Chefe de Gabinete, João Barata, e restantes representantes municipais, fizeram também questão de acompanhar de perto as gravações desta nova aposta da ficção da TVI.

A comunicação social esteve igualmente presente, registando um ambiente de colaboração entre produção e município. Atores como João Lagarto, José Condessa, Lucas Dutra, Mafalda Marafusta, Salvador Biernat e Sofia Grillo participaram nas gravações desse dia, dando vida à história que tem conquistado o concelho.

“Amor à Prova”, escrita por Joana Jorge e inspirada no original chileno “Te Doy La Vida”, tem gravado no Montijo deste o arranque das gravações em setembro e a Câmara Municipal tem prestado apoio incondicional em todas as necessidades da produção.

A nova aposta de ficção da TVI e da Plural, protagonizada por Joana de Verona, João Jesus, José Condessa, Mafalda Marafusta e Salvador Biernat acompanha a vida de uma família que vê a sua felicidade ser abalada pela doença do filho. Entre dilemas morais, decisões difíceis e obstáculos legais, os protagonistas farão de tudo para proteger o que mais amam.

Não perca a estreia, em breve, na TVI.